邊坡土石不穩 中橫關原至洛韶段夜間預警封閉

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台8線中橫公路關原路段27日發生坍方，公路總局30日表示，目前雖已搶通，但災後邊坡土石仍然鬆動，將再度實施夜間預警性封路，自下午5時起114.6k（關原）至151.7k（洛韶）段禁止通行，預計31日上午7時視現場狀況開放通行。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月30日

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）公路總局今天公告，中橫公路台8線關原路段27日發生坍方，雖已搶通，但災後邊坡土石不穩定，將再度實施夜間預警性封路，下午5時起關原至洛韶段禁止進入。

公路總局第四區養護工程處下午發布新聞資料指出，台8線117k+400（關原路段）受近日地震及山區降雨影響，27日道路坍方，工務段雖立即搶通，目前仍有間歇落石發生，工四處進駐公路搶修機械，並派員監看邊坡狀況。

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四工處指出，因災後山區土石含水量高、邊坡仍有向上抽坍潛勢，考量夜間視野欠佳，難以掌控邊坡狀況，今晚再度實施夜間預警性封路，下午5時起台8線114.6k（關原）至151.7k（洛韶）路段禁止進入，預計31日上午7時視現場狀況開放通行。

四工處工程人員表示，現持續上邊坡危木移除作業，因現場地形陡峭，且受雨天、起霧影響，增加搶修工程難度，預計危木移除完後接續進行人工刷坡及邊坡保護工程。（編輯：孫承武）1110330