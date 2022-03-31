台中婚宴衍生高雄2國小生確診 全校1452人採檢陰性

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄今天新增4例COVID-19確診個案，其中3人與台中婚宴有關，爸爸赴宴後傳染給2名同住學童。高雄市政府宣布，全校師生1452人全部採檢完成，都是陰性，評估風險穩定可控。

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高雄市政府衛生局今天下午訊息表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國小學童案23493、23494確診，進行校園接觸者擴大匡列採檢，已完成全數教職員工生1452人採檢，檢驗結果均為陰性，評估自3月26日台中婚宴群聚衍生至高雄校園的傳播鏈風險穩定可控。

高雄市長陳其邁上午在COVID-19防疫記者會說明，高雄今天新增4例確診個案，1例為基隆衍生個案；另3例與台中婚宴有關，是案23388在26日到台中參加婚宴遭傳染，再傳染給2名就讀國小的同住家人（案23493、23494）。昨天已採檢學童學校、補習班同班師生共154人，全部陰性；學童就讀國小也提早放春假，依照教育部規定預防性停課10天，師生並依接觸風險匡列隔離或自主健康管理。（編輯：黃世雅）1110331