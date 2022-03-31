花蓮慈濟醫院護理師確診 急診部關閉清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣政府今天表示，新增1例確診，案23529為20多歲女性護理師，30日與男友至墾丁旅遊因感冒就醫確診，慈濟急診室緊急關閉清消，逾300名接觸者採檢中，感染源仍待釐清。

花蓮縣衛生局今天下午舉行記者會，花蓮衛生局長朱家祥指出，COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）確診個案為慈濟醫院急診部護理師，接種3劑莫德納疫苗，確診時CT值13.9，有很高傳染力，推測剛確診不久。

經衛生局疫調，個案29日值夜班曾出現喉嚨痛、流鼻水及頭痛等症狀，30日下班後跟男友搭台鐵308車次列車至墾丁旅遊，今天早上身體不適，至恆春基督教醫院就醫採檢確診，目前在枋寮醫院隔離。

朱家祥指出，目前匡列個案父母、弟弟、男友及醫院同事等密切接觸者共7人居家隔離，其中1名曾與個案脫口罩吃飯的同事及1名院內工作人員一採陽性，仍待第2次採檢，其餘5人為陰性。

朱家祥指出，以發病時間29日推測，26日至29日間被感染機會較高，目前仍在匡列接觸者確認感染源。

朱家祥指出，慈濟醫院獲報後立即啟動防疫措施，移轉急診室病患，採檢接觸者逾300人，目前急診室暫時關閉做環境採檢。

朱家祥指出，即日起於部立花蓮醫院慈愛大樓旁停車場設立快篩站，提醒3月15日至30日曾出入花蓮慈濟醫院急診室的民眾，可於31日下午4時至晚間12時、4月1日上午8時至晚間12時、4月2日上午8時至下午4時前往篩檢。（編輯：黃世雅）1110331