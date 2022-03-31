更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 地方

花蓮慈濟醫院護理師確診 急診部關閉清消

2022/3/31 16:25（3/31 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣衛生局長朱家祥（圖）31日舉行記者會指出，新增1例確診個案，為慈濟醫院急診部護理師，慈濟急診室緊急關閉清消，逾300名接觸者採檢中，感染源仍待釐清。中央社記者張祈攝 111年3月31日
花蓮縣衛生局長朱家祥（圖）31日舉行記者會指出，新增1例確診個案，為慈濟醫院急診部護理師，慈濟急診室緊急關閉清消，逾300名接觸者採檢中，感染源仍待釐清。中央社記者張祈攝 111年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣政府今天表示，新增1例確診，案23529為20多歲女性護理師，30日與男友至墾丁旅遊因感冒就醫確診，慈濟急診室緊急關閉清消，逾300名接觸者採檢中，感染源仍待釐清。

花蓮縣衛生局今天下午舉行記者會，花蓮衛生局長朱家祥指出，COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）確診個案為慈濟醫院急診部護理師，接種3劑莫德納疫苗，確診時CT值13.9，有很高傳染力，推測剛確診不久。

經衛生局疫調，個案29日值夜班曾出現喉嚨痛、流鼻水及頭痛等症狀，30日下班後跟男友搭台鐵308車次列車至墾丁旅遊，今天早上身體不適，至恆春基督教醫院就醫採檢確診，目前在枋寮醫院隔離。

朱家祥指出，目前匡列個案父母、弟弟、男友及醫院同事等密切接觸者共7人居家隔離，其中1名曾與個案脫口罩吃飯的同事及1名院內工作人員一採陽性，仍待第2次採檢，其餘5人為陰性。

朱家祥指出，以發病時間29日推測，26日至29日間被感染機會較高，目前仍在匡列接觸者確認感染源。

朱家祥指出，慈濟醫院獲報後立即啟動防疫措施，移轉急診室病患，採檢接觸者逾300人，目前急診室暫時關閉做環境採檢。

朱家祥指出，即日起於部立花蓮醫院慈愛大樓旁停車場設立快篩站，提醒3月15日至30日曾出入花蓮慈濟醫院急診室的民眾，可於31日下午4時至晚間12時、4月1日上午8時至晚間12時、4月2日上午8時至下午4時前往篩檢。（編輯：黃世雅）1110331

花蓮縣31日新增1例COVID-19確診個案，為花蓮慈濟醫院急診室護理師，花蓮縣衛生局於部立花蓮醫院設立快篩站，尚未開放前已有民眾前往。中央社記者張祈攝 111年3月31日
花蓮縣31日新增1例COVID-19確診個案，為花蓮慈濟醫院急診室護理師，花蓮縣衛生局於部立花蓮醫院設立快篩站，尚未開放前已有民眾前往。中央社記者張祈攝 111年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族