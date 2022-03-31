因應疫情 台中宮廟遶境需提防疫計畫

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台中市政府31日召開台中市疫情指揮中心記者會，會中公布台中市新增1名本土確診個案，針對宮廟遶境進香活動的相關防疫規定，民政局長吳世瑋說，在台中市舉行遶境，宮廟事前需提報防疫計畫，經民政局備查後辦理。中央社記者郝雪卿攝 111年3月31日

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）宮廟遶境活動時節到來，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市政府今天表示，遶境前廟方需提報防疫計畫，經民政局備查後才能舉辦。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，由於會中公布台中市新增1名本土確診個案，對於各宮廟陸續將登場的遶境進香活動，民政局長吳世瑋在會中說明相關防疫規定。

吳世瑋表示，配合中央防疫指引最新規定，在台中市舉行遶境，宮廟事前需提報防疫計畫經民政局備查後辦理，並暫停鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。

吳世瑋指出，參與遶境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向廟方登記，民政局已要求各宮廟設置防疫宣導員檢視確認，經廟方確認無誤後，須攜帶參與活動識別物，識別證明由宮廟自行規劃貼紙、臂章、卡片或帽子等；而大甲鎮瀾宮將於4月8日遶境起駕，並從4月2日起採團體報名方式受理登記。

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對於遶境沿途有提供餐點者，吳世瑋說，應以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；建議宮廟提供現場直播供信眾在家收看，同時呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，並戴好口罩，降低群聚感染風險。

至於參與遶境未接種3劑疫苗是否有罰則，吳世瑋表示，民政局已函文中央，但中央尚未公告相關罰則，提醒市民配合實聯制、量體溫、酒精消毒等防疫規定，並可在家收看現場直播，降低群聚感染風險。（編輯：唐聲揚）1110331