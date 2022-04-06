新北4年投入20億 營造環境打造運動城市

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市政府今天表示，4年投入新台幣20億元營造運動環境、培育運動人才；市府也願意與民間企業合作職業球隊，共同分享新北榮耀成為運動城市，讓運動成為生活重要的一環。

新北市府體育處長洪玉玲今天在市政會議報告，4年共投入新台幣20億元營造整體運動環境，改善各類運動場館、扎根學校體育、增加規律運動人口、厚實競技實力，並與企業合作，陸續增加職業城市隊，創造地方光榮感。

洪玉玲說，近年新北與企業合作打造屬地主義的職業隊，包括以新莊棒球場為主場的富邦悍將，新北國王籃球隊、新北中信特攻籃球隊、新北禾聯棒球隊、新北凱撒射箭隊、新北凱撒女壘隊等。

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她說，無論職棒、籃球、射箭或其他運動，結合企業與專業球團的資源，不僅選手運動生涯銜接更完善，從選手到球迷，整體帶動運動風氣，讓運動更貼近市民生活。

市長侯友宜聽取報告後表示，喜愛運動的孩子會學習運動精神，孩子築夢當職業運動選手很重要，與職業運動結合才會讓市民凝聚光榮感。市府統計運動生活規律已達成6成，市府與很多民間團體合作職業球隊共創榮耀感，讓新北變成運動的光榮城市。（編輯：李錫璋）1110406