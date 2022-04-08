體驗內輪差視線死角危險 大客車開進國小校園

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為了讓學生認識大型車內輪差、視線死角等潛在危險，高雄市小港區桂林國小日前與監理所合作，讓大客車駛進校園，希望學生能了解「保持安全距離」的重要。（桂林國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）為了讓學生認識大型車內輪差、視線死角等潛在危險，養成正確騎自行車和用路習慣，高雄桂林國小與監理所和自由車協會合作，開大客車進校園、帶學生騎自行車，建立道路安全觀念。

高雄市桂林國小校長杜昌霖告訴中央社記者，學生上、放學途中走在路上或騎自行車時，常對大車缺乏警覺性，以為駕駛看得到自己，因此規畫這次活動，讓學生了解大客車視野死角及內輪差的危險區域，也建立正確自行車騎乘技巧，希望幫助學生避開危險，確保生命安全。

課程由高雄市區監理所講師王德維現場用內輪差布條及軟式三角錐畫出大客車車頭前、後方及車身兩側等視線死角，學生們自己坐上大客車駕駛座，從左右後視鏡查看，體驗視線死角。接著講師以三角錐、氣球代替行人擺設場地，由司機實際開車轉彎，以地上三角錐被壓扁、氣球瞬間被壓破的情況，示範內輪差如何造成靠大客車太近人車會發生意外，了解「保持安全距離」的重要。

喝酒不開車觀念從小養成，監理所人員讓學生戴上特製「3D酒駕」眼鏡，在排成2列的三角錐中穿梭行走，讓學生體驗「雖然東西都能看得到，但怎麼抓都抓不準、怎麼走都歪歪斜斜，還撞倒整排三角錐」的酒駕情況。

中華自由車協會教練黃信華為同學示範如何正確騎自行車和應注意的觀念，提醒要戴安全帽、不能雙載以及不要逆向騎車，以確保自身安全。高雄市政府警察局小港分局警員則透過影片宣導以及交通安全法規的介紹。

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經過這次體驗課程，不少學生都說「真的嚇到了」，酒駕確實很恐怖、很危險，也說自己一定要回家提醒家人千萬不要酒駕，保護自己也保護他人。實際看到大客車司機在校園前庭轉彎，三角錐和氣球都被輪胎壓扁，也有不少同學嚇到叫出來，直說以後一定要和大客車保持安全距離。

五年級學生黃詠信也在體驗自行車課程後說說，原本以為自己騎得很好，卻在體驗中竟然失敗，對自行車的操縱能力還要加強，要多練習，也要記得戴好安全帽再出門。（編輯：黃世雅）1110408

高雄市小港區桂林國小日前舉辦道路安全活動，自由車協會教練為同學示範如何正確騎自行車和應注意的觀念，學生也挑戰自己騎自行車。（桂林國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月8日