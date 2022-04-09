選舉將屆馬祖人口反常一路升 連江加強查緝

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（中央社記者沈佩瑤連江縣9日電）九合一選舉年底登場，馬祖人口近半年反常呈持續成長趨勢。連江檢方日前表示將查證是否涉不實遷徙戶籍情事，縣府今天說，若查獲幽靈人口都將依法送辦，以維護選舉公平。

根據連江縣政府官網，馬祖人口自去年8月起至今年3月為止，一反過去有增有減常態，呈現一路成長趨勢，從1萬3420人增加到1萬3711人，其中北竿鄉更突破3000人關卡，創歷年新高。

福建連江地方檢察署日前發布新聞稿指出，在111年度公職人員選舉查察第三次工作會報中決議，為防制幽靈人口，由警察局向戶政機關調閱可疑戶籍進行確認，另鑑於馬祖設籍人口微幅增加，是否涉有不實遷徙戶籍情事，亦請調查站進一步查證。

連江縣政府民政處長曾玉花今天接受中央社記者電話訪問表示，已召開過會議，目前和檢警保持密切聯繫中，若查獲幽靈人口，都會按照中央選舉委員會的標準作業流程處理。

南竿鄉戶政事務所主任曹宏宇表示，南竿鄉自去年12月至今年3月增加10人，經瞭解多為在當地服役的職業軍人或回鄉工作青年；當地人口數約在7600人上下，近期遷出遷入比例跟往常差不多，應和選舉無關。

依戶籍法規定，如經戶政事務所查察確係虛報遷徙，可處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰，並撤銷遷徙登記。

此外，若以虛偽遷徙戶籍取得投票權，而發生不正確投票結果，或意圖使特定候選人當選，將觸犯刑法的妨害投票正確罪，可處5年以下有期徒刑。（編輯：吳協昌）1110409