中市府輔導特定工廠屋頂種電 預估4千家將申請

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府推動特定工廠設置屋頂型太陽光電，經濟發展局今天指出，預估到121年3月19日用地變更申請期限前，轄內將有4000家特定工廠申請，為綠能發展盡心力。

經發局發布新聞稿表示，配合中央「全面納管、就地輔導」及「2050淨零排放路徑圖」政策，截至今年3月21日（未登記工廠納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件受理截止日）止，台中市受理特定工廠登記相關案件1萬166件，台中轄內已取得特定工廠登記（含臨登轉特登）達1761家。

經發局指出，由於經濟部規劃未登記工廠取得特定工廠者，可自願或於用地計畫核定後，依法設置屋頂型太陽光電發電設備，今年台中市已有10家特定工廠、13案場申請設置屋頂型太陽光電，其中9案已經通過同意備案，4案審查中，總計裝置容量共計3250瓩。

經發局表示，工廠屋頂面積廣大，具備良好太陽光電設置條件，依台電公司統計至今年2月資料，台中市太陽光電建置總量約為459.286MW（百萬瓩），其中設置於工廠屋頂的裝置容量約有136MW，占比約29.6%。

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經發局說，預估至121年3月19日用地變更申請期限前，轄內將有4000家特定工廠申請，推估裝置面積達280萬餘平方公尺，可裝設容量約280MW，帶動相關業者投資太陽能光電約168億元，預估每年發電量達3.56億度、廠商至少約有13.8億元售電收益、CO2減量18.8萬噸，提供9萬6000戶民生用電，為綠能發展盡一分心力。

申請廠商之一的弦震企業公司表示，響應政府綠能政策，主動於工廠屋頂設置2案場、裝置容量684.6瓩，除可降低廠房溫度、減少空調使用及營運成本，還可將太陽光電產生的電力賣給台電，增加企業收入。（編輯：黃世雅）1110410