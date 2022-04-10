彰縣新增1例確診 熱炒店與確診軍人同桌吃飯染疫

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣今天新增1例確診案例，彰化縣衛生局指出，確診者的丈夫和新竹關西營區確診軍人是高中同學，夫妻曾和確診軍人一起在熱炒店吃飯被匡列居隔，昨天出現發燒症狀採檢確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，國內新增431例本土病例、144例境外移入病例，431例本土病例分布全台18縣市，以新北市143例居冠，其次依序為台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例。

彰化縣政府衛生局發布新聞稿指出，新增1例COVID-19確診案例，尚未列案號，而這名確診者的丈夫是關西營區確診軍人的高中同學，夫妻曾和確診軍人一起在熱炒店開高中同學會同桌吃飯被匡列居隔。

衛生局表示，確診者4月5日及4月7日接受PCR採檢都為陰性，4月9日出現發燒症狀，今天再接受PCR採檢為陽性，Ct值15.8。

衛生局指出，關西營區確診軍人返鄉和高中同學在熱炒店聚餐，匡列10人進行居隔，已有4人確診，顯示在餐廳用餐感染風險高。（編輯：陳仁華）1110410