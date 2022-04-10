台南新增18例本土確診 2校停課10天

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台南市政府10日下午召開COVID-19線上防疫記者會，由市長黃偉哲（中）、衛生局長許以霖（左）說明18例新增本土個案資訊，並由教育局長鄭新輝（右）說明停課學校啟動線上教學準備情況。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市今天新增18例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，分屬4個事件，確診個案有多名中、小學生，因此有1所國中、1所國小停課10天。

台南市政府下午召開COVID-19線上防疫記者會，由市長黃偉哲與衛生局長許以霖說明新增本土個案資訊，並由教育局長鄭新輝說明停課學校啟動線上教學準備情況。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心稍早公布台南今天新增20例，但疫調發現其中2例是長期居住在外縣市的民眾，轉其他地方政府處理，修正為新增18例。

黃偉哲表示，18例個案大致可分為4個不同事件，首先是花蓮奧斯卡音樂餐廳傳染鏈，台南某高科技廠多名外籍員工與家人前往花蓮旅遊，其中1名外籍工程師的太太回台南後到美語補習班授課，這個班級共有7名分屬3個學校的小學生確診。

他說，第2是高雄雅閣會館相關接觸者，台南一家人疑似到高雄拜訪親友時被傳染。第3個是台北市確診個案到台南拜訪親友，造成親友一家人確診。另外有1名安南區的國中生確診，目前疫調還在確認中。

許以霖表示，個案27101、27102、27103、27104、27105、27106、27291皆為永康區未滿12歲學童，因6日接觸台南市個案26526被匡列為居家隔離者，7日至9日間陸續出現發燒、全身倦怠、痠痛症狀，安排至醫院採檢PCR後陽性確診。

許以霖指出，案27521為台南市8日公布的個案25976 、25977、26151花蓮旅遊同行者，3日晚間9時許與前述3名個案一同於花蓮奧斯卡音樂餐廳內用，5日開始喉嚨痛，被匡列為居家隔離者後安排採檢確診。

他說，個案27098、27099、27100分別為北區30多歲男性、未滿10歲女性、50多歲女性，案27098、27099於5日接觸高雄市個案25872，3人中有2人分別於8日出現症狀後確診。

許以霖指出，將軍區個案27108、27109、27110、 27111、27112、27113於1日接觸台北市個案26407，6人於5日至7日陸續出現發燒、咳嗽、嘔吐、喉嚨痛、流鼻水等症狀，被匡列為案26407的接觸者而安排居家隔離及採檢後陽性確診。

他說，安南區10多歲男性個案27107於8日出現發燒症狀，至醫院快篩陽性後續PCR採檢陽性確診，可傳染期間活動範圍包含安定區納骨堂、麥當勞台南海佃店、安南區府城豆漿大王、北區空氣基因彈翻健身育樂中心等地。

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鄭新輝表示，配合中央規定，班級中有1人確診就停課10天，學校則先停2天配合疫調，2人確診就全校停課10天，這波疫調從8日至今天上午為止，符合全校停課10天的有國中1所、國小1所，預計從昨天起停課到18日，19日可恢復上課。另有2所國小各1人確診，班級停課10天、學校停課2天。

他說，希望民眾對確診的學生有同理心關懷，不要批評指責，市府先前已對停課做好線上遠距教學各項準備，停課學校與班級可立刻啟動，做到「停課不停學」。（編輯：陳仁華）1110410