逢媽祖遶境旺季 嘉縣籲民眾落實防疫接種疫苗

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嘉義縣10日新增2例COVID-19確診，分別為案27077精忠營區隔離新兵，以及與確診個案接觸者的案27295，兩人已收治隔離，相關足跡點也完成清消。 （嘉義縣政府提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年4月10日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣10日電）嘉義縣今天新增COVID-19確診2例，分別為案27077精忠營區隔離新兵，以及與確診個案接觸者的案27295，2人已收治隔離；由於近日適逢媽祖遶境活動頻繁，嘉縣府籲民眾落實防疫，並完成3劑疫苗接種。

嘉義縣政府今天下午發布新聞稿指出，案27295為嘉義縣民在他縣市某高中任教，與嘉義市今天公佈案27116為乾兄妹，案27295在4日晚間7時與案27116聚餐。

縣府提到，案27295是在8日晚間接獲確診者的接觸者採檢通知，PCR篩檢陽性確診，收治隔離；匡列密切接觸家人居家隔離6人、自主健康管理3人，PCR採檢皆為陰性。

另嘉義市今天公佈案27116為民雄鄉某工廠主管，6、7日到公司上班，匡列接觸者71人，已全數完成PCR篩檢，報告皆為陰性，匡列居家隔離3人、自主健康管理10人、自我健康監測58人，工廠已完成清消，因居住於他縣市，除上班地點外無縣內活動足跡。

嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，又逢媽祖遶境活動頻繁，提醒民眾參加遶境活動，應完成3劑疫苗接種，並確實戴好口罩，千萬不要有僥倖心態。

嘉義縣府為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，凡接種任1劑疫苗，贈送新台幣500元等值獎勵品活動，延長至5月31日，請民眾踴躍接種。（編輯：陳仁華）1110410