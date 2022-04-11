中市東勢區出現校園群聚 暫停舉行公辦活動

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台中市長盧秀燕11日主持疫情記者會表示，由於東勢區出現校園群聚事件，至今已有9人確診COVID-19，除擴大設東勢前進指揮所支援快篩，也將暫停公辦活動。中央社記者郝雪卿攝 111年4月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市東勢區多所學校有COVID-19確診個案，台中市長盧秀燕今天表示，至今已有9人確診，出現校園群聚事件，除擴大設東勢前進指揮所支援快篩，也將暫停各項公辦活動。

盧秀燕下午主持台中市疫情指揮中心記者會時表示，昨天公布東勢區東新國小附設幼兒園6歲女童確診後，市府立刻進行相關疫調與篩檢，目前東勢地區已發現9人確診。

今天新增的8例確診個案，盧秀燕表示，其中有2人是就讀東新國小的兄妹，1人是東新國小附設幼兒園學童的媽媽，另外還有5名5歲至7歲的學童確診，尚未取得全國案號，分別就讀東新國小附設幼兒園、東勢國小、新家家幼兒園等學校，目前均隔離中。

盧秀燕指出，市府在接獲東新國小附幼確診資訊後，除匡列隔離者進行篩檢，也立即成立「東新國小前進指揮所」，跨局處調派人力96人直接進駐東勢區，今天上午完成環境清消，並進行大規模匡列篩檢，包括東新國小（含附幼）、新家家幼兒園的師生與家長等，都會逐步通知進行篩檢。

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盧秀燕說，由於疫調範圍逐漸擴大，市府持續投入資源與人力，決定在東勢客家樂活園區（原舊東勢高工）開設第二處篩檢站，全力圍堵疫情發展。東勢客家樂活園區於下午3時開設，出勤人數共計80人，截至下午5時計篩檢156人、陽性0人、陰性107人、檢測中49人，另外接觸者PCR篩檢8人檢驗中。

盧秀燕也宣布，即日起東勢各大活動應暫停舉辦，先從市府做起，各局處在東勢地區舉辦的活動，暫緩或停止辦理，希望民間活動也儘量減少辦理，「市府寧嚴勿鬆，唯有確實遵守防疫規定，才能確保城市安全」。（編輯：陳仁華）1110411