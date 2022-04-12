金門交通圖書券維持紙本 15日申請開跑

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金門縣政府12日表示，111年度交通圖書券原計劃改採線上電子化方式辦理，因民眾仍有疑慮，暫緩施行；110學年度第2學期圖書券仍採紙本作業，15日起受理申請。圖為110年度交通圖書券。中央社記者黃慧敏攝 111年4月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣政府今天表示，111年度交通圖書券原計劃改採線上電子化方式辦理，因民眾仍有疑慮，暫緩施行；因此，110學年度第2學期圖書券仍採紙本作業，15日起受理申請。

金門縣自民國98年施行的交通圖書券，原計劃今年起改為線上申請；但消息一出，引來民眾熱議。縣府教育處長黃雅芬受訪表示，由於坊間疑慮仍多，教育處要求廠商持續優化系統，待民眾疑慮解除後，再實施線上申請作業。

縣府今天發布新聞表示，縣籍旅台學生自15日起至30日止受理申請交通圖書券，符合申請資格的學生必須填妥申請表，並備妥相關證件資料於上班時間到金門縣政府教育處2樓申請，或是以郵寄方式申請。

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教育處表示，符合申請學生交通圖書券的資格為，就讀國內外學校的在學學生，而且學生本人設籍金門縣10年以上，現仍設籍金門縣且曾就讀於金門縣幼兒園、國小、國中或高中（職）合計滿6年以上者；或設籍金門縣烏坵鄉10年以上，且現仍設籍金門縣的在學學生。

黃雅芬3月底接受記者聯訪時指出，金門的交通圖書券獨步全國，分新台幣250元和500元兩種面額；電子化後，交通圖書券消費不再受面額限制，使用更方便，且可省去舊式申請的舟車辛勞。（編輯：黃世雅）1110412