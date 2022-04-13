玉里震災專案 鎮長感謝台積電慈善基金會善舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮地震多，台積電慈善基金會關心玉里鎮受災戶，積極協助修繕近日陸續完成，代理鎮長江東成感謝善舉，提升社會公益風氣，也影響並提醒公部門須善盡職責、加速災後重建。

3月23日凌晨花東外海發生芮氏規模6.6地震，氣象局地震測報中心指這是今年目前規模最大地震，震央附近的玉里鎮最大震度5級。

玉里鎮公所今天發布訊息表示，因323地震導致各里陸續有零星災情傳出。

江東成感謝台積電慈善基金會的善舉，連日來為受災戶馬不停蹄勞力勞心，他表示，台積電慈善基金會自2018年的花蓮0206強震開始，一直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後的疫苗採購，對台灣社會回饋與付出令人感佩。（編輯：張銘坤）1110413