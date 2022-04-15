金門酒廠契作高粱 台南學甲鹽水種植達532公頃

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配合建立金門酒廠釀酒高粱供應鏈，台南市學甲區、鹽水區參加契作新品種「台南8號」高粱計畫，種植面積532公頃，全國居冠，農委會主委陳吉仲（前右3）等人15日到場祈福祭天及參觀。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）配合建立金門酒廠釀酒高粱供應鏈，台南市學甲區、鹽水區參加契作新品種「台南8號」高粱計畫，種植面積532公頃，全國居冠未來將持續增加種植面積，逐步復興高粱產業。

行政院農業委員會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、金門縣長楊鎮浯、金門酒廠董事長黃怡凱等人，今天參加台南市學甲區「契作高粱播種祈福」，共同祭天；陳吉仲更坐上曳引機，體驗省工機械播種高粱。

黃偉哲指出，台南市學甲區及鹽水區曾於70年代至90年代栽種高粱，後因品質與末端通路等問題而喊停。市府這次輔導學甲區、鹽水區農會參與金門酒廠「原產台灣、金釀高粱」契作新品種「台南8號」高粱計畫，面積532公頃（鹽水90公頃，學甲442公頃），占全國種植總面積46%，未來將積極推廣，增加種植面積。

楊鎮浯表示，台灣本土第一白酒高粱酒盡量使用台灣產銷領域的原料，供國人飲用，是金門酒廠的最大用意；過程中有很多困難，在台南市政府和農會的協助下，促成這樁美事，讓金酒對台灣土地貢獻心力。

台南市政府農業局長李建裕表示，台灣去年遭遇70年以來的大旱，面臨極端氣候，市府鼓勵農民種植省水作物；「台南8號」純糯性釀酒高粱生長期約105天就能採收，具有經濟價值，高粱又是省水作物，可減少農業灌溉用水，更有抗旱、耐淹、節水、省工、省肥、省人工成本等優點，高粱梗可做為基肥，養護土地，達到循環經濟效果。

台南市政府發布新聞稿指出，市府透過農會和金門酒廠洽談契作高粱，契作價是每公斤新台幣21元（含運費和乾燥費），合約為期3年（民國111年至113年），保證價格收購及銷售通路。

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此外，市府也積極輔導農會申請產銷履歷驗證及成立雜糧集團產區，希望未來推出屬於台南的產銷履歷高粱酒品牌，創造金酒、農民、消費者多贏。

金門酒廠的高粱原料，主要從中國、澳洲、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國進口，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成國際原物料及運費飆漲，國際航運大亂，到港時間延宕。金門酒廠因需要穩定原物料供應，決定在台灣契作高粱。（編輯：謝雅竹）1110415