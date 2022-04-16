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新竹市增10例確診 3人隔離期間陰轉陽

2022/4/16 14:57
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市今天新增10例確診個案，其中3例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，另有7例為確診個案之家庭、職場的密切接觸者，或與確診個案曾有重疊足跡。

新竹市政府發布新聞稿表示，新竹市今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，年齡分布在4至41歲之間。

竹市府指出，確診者中案32719為幼兒園學童，4月14日因父母確診進行快篩陽性，由家人陪同到醫院採檢PCR（核酸檢測）陽性通報。

另外，案33036為新竹市三民國小學生、案33372為載熙國小學生，2校班級皆為即日起停課、4月25日復課。

竹市府表示，確診個案相關足跡包括巨城、新竹轉運站等處，皆已通知營業場所進行清消，竹市府衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共118人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離151人，康復出院人數26人。（編輯：李錫璋）1110416

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