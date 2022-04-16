全中運延期、確診數持續增加 花蓮退房率逾5成

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮COVID-19確診數持續攀升，加上全中運延期，市區街頭冷清，旅宿業評估，賽事期間退房率超過5成，因被中央列為高風險區域，不少團客延期到訪。

花蓮上午天氣陰涼，人氣小吃不見排隊人潮，街頭冷清，連週末車位難求的七星潭風景區，遊客數也明顯下降不少。遠雄海洋公園也有團客取消行程，入園人數較同期少一些。

全國中等學校運動會原訂今天起至21日於花蓮縣登場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），僅輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪滑冰、網球、舉重及射箭等賽事照常舉辦，其餘賽事延後舉辦，將視疫情發展擇定復賽日期。

鄰近東大門觀光夜市的旅宿業者表示，隨著確診數逐漸增加，觀光感受很深，原本每天至少都會有10筆現場詢問住房，昨天1筆都沒有。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天告訴中央社記者，全中運期間整體退房率約5成，損失超過新台幣4000萬元，目前多協調延後入住，若退房也不會扣款。

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張琄菡指出，花蓮單日確診破百，又遭中央列為高風險區域，這週末連同散客退房數量，住房率不到2成，還有不少團客、散客延後入住時間，皆放寬可延後至年底，盼疫情高峰能盡快度過。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦接受中央社記者採訪指出，因應全中運延期，旅宿業者都以服務性質，提供退房不扣款、延期等因應，若延期到7、8月旅遊旺季舉行，住房價格、房間數恐有爭議，仍在與縣府協商中。（編輯：謝雅竹）1110416