生活回到正軌 金門迎城隍如期開鑼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門迎城隍活動今天啟動。面對外界擔心疫情變化，金門縣長楊鎮浯說，隨疫苗覆蓋率提高，以及疫情流感化，民眾生活都要回到正軌，會要求所有參與人員必須打滿3劑疫苗。

「2022金門迎城隍－浯島城隍文化觀光季」下午2時在金城鎮浯島城隍廟前舉行開幕，在現場氣勢磅礡鼓聲中揭開序幕。楊鎮浯與金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼，宣布迎城隍活動從今天起到5月14日登場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊鎮浯致詞表示，金門迎城隍是離島第一個由文化部指定的國家重要民俗活動，過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，縮小規模辦理。今年雖然疫情依然嚴峻，但隨疫苗覆蓋率提高，以及疫情輕重症流感化，所有活動和民眾生都要回到正軌，因此照常舉辦迎城隍，但要求所有參與人員必須打滿3劑疫苗。

今年5月12日為農曆4月12日，為慶祝浯島邑主城隍遷治342周年，浯島城隍廟管委會邀請全國城隍聯誼會，全國城隍大會師在金門共襄盛會，5月11日進行車巡方式，從料羅港登岸後繞行全島一圈，最後抵浯島城隍廟參與島上一年一度盛事，為浯島祈福平安、保境佑民。（編輯：孫承武）1110416