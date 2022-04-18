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中市東區公園式停車場開工 採多目標使用規劃

2022/4/18 14:08（4/18 14:16 更新）
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台中市政府投入新台幣3億5900萬元興建東區公兒30公園地下停車場，18日舉行開工典禮，市長盧秀燕（右6）等人出席，祈求工程圓滿順利。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月18日
台中市政府投入新台幣3億5900萬元興建東區公兒30公園地下停車場，18日舉行開工典禮，市長盧秀燕（右6）等人出席，祈求工程圓滿順利。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市東區公園式停車場今天開工，市長盧秀燕表示，基地採多目標使用規劃，地面規劃共融式公園綠地、兒童遊憩空間及里民活動中心，地下設置停車場，可緩解周遭停車需求。

台中市政府投入新台幣3億5900萬元興建東區公兒30公園地下停車場，預計民國113年中完工，盧秀燕與市議員李中、何敏誠、邱素貞、鄭功進、羅廷瑋等人都出席今天的開工典禮。

盧秀燕在會中致詞指出，基地採多目標使用發展規劃，將地面層規劃為共融式公園綠地、兒童遊憩空間及里民活動中心，地下設置停車場，方便當地民眾休閒活動使用，也有效紓解周遭停車需求。

盧秀燕強調，這項工程是縣市合併以來，東南區第1座新闢立體停車場，工程基地距離台中車站約600公尺、LaLaPort購物中心約750公尺，步行約7至8分鐘可到達，鄰近台中火車站、忠孝夜市、建國市場及百貨公司。

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盧秀燕表示，基地規劃興建地上1層、地下3層立體停車場，完工後，可容納約汽車格208席、機車格309席。地面層規劃鄰里綠地公園，方便民眾從事休憩活動，滿足地方期待。

為求提升節能減碳效益，盧秀燕說，除預留26席汽車及7席機車低碳車格外，為推動電動車輛產業發展，也於地下停車場內規劃5席汽車及1席機車智慧充電設施，未來將視開發需求逐步完成智慧充電站設置，響應低碳生活目標。（編輯：黃世雅）1110418

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