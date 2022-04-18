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母親節將至憂疫情攪局 田尾鄉農會行銷康乃馨

2022/4/18 15:21（4/18 15:36 更新）
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母親節將至，為避免COVID-19疫情影響慶祝活動而導致康乃馨滯銷，田尾鄉農會18日舉辦康乃馨行銷推廣記者會表示，花卉透過低溫宅配，民眾可放心訂購。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年4月18日
母親節將至，為避免COVID-19疫情影響慶祝活動而導致康乃馨滯銷，田尾鄉農會18日舉辦康乃馨行銷推廣記者會表示，花卉透過低溫宅配，民眾可放心訂購。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年4月18日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）母親節將至，為避免COVID-19疫情影響慶祝活動而導致康乃馨滯銷，田尾鄉農會今天指出，疫情嚴重，適時辦花卉促銷，盼幫花農度難關，透過低溫宅配，民眾可放心購買。

田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷推廣記者會，彰化縣長王惠美、農會理事長楊春枝、常務監事傅旺歷、總幹事吳政憲、田尾鄉長林守政等人共同推廣縣產康乃馨，王惠美說，康乃馨是母親節應景花卉的最佳選擇，母親節將至，買一束送給偉大的媽媽感受滿滿的愛與感謝。

王惠美致詞時說，國內康乃馨種植面積約43.9公頃，彰化縣占39.3公頃，顏色包括紅、橙、黃、粉、白、紫、混色等，色系非常漂亮，田尾鄉農會近年不斷進步，現在都用冷藏低溫配送，民眾可放心購買，送到手上的鮮花都是最新鮮，歡迎多利用農會官網或電話訂購。

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田尾鄉農會總幹事吳政憲接受中央社記者訪問表示，受先前寒冷及降雨影響，康乃馨延後開花，目前拍賣均價較往年高一些，預估今年產量也會稍增加，母親節過後花田可能約1、2成康乃馨未採，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖升溫，但尚未聽聞出現康乃馨大量退訂情形，也呼籲民眾趁花期趕緊訂購。

田尾鄉是康乃馨最主要產地，吳政憲說，早期康乃馨產量大、價格低迷，農會民國92年起辦理康乃馨行銷，透過縣府、行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場等單位幫忙，拉抬市場價格創造雙贏，也感謝當年總幹事、現任理事長楊春枝辛苦開創通路。（編輯：郭諭儒）1110418

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