彰化增6例確診 得知職場有人染疫做快篩發現

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）彰化縣政府今天公布新增6例COVID-19確診，其中3名確診者都是職場有人確診，因此趕緊快篩，結果陽性，經PCR採檢確診，衛生局長葉彥伯表示，大家警覺性越高，協助社區監測。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化縣政府今天公布新增6例確診個案，其中3例尚未列案號，包含宜蘭縣宮廟環島進香團2例居隔發病、1例外縣市休閒社交活動確診、2例台中市職場群聚、1例彰化縣某大型職場傳染鏈，此案安排全廠區採檢。

有關縣內某大型職場傳染，彰化縣長王惠美透過線上防疫說明會表示，工廠規模較大，台北供應商11日到13日派技術人員到工廠，4人中2人確診，廠內確診個案得知供應商技術人員確診，自己也覺得不對勁，昨天晚間發燒，快篩陽性，再做PCR採檢確診，因為這個職場員工逾300人，正進行疫調及匡列採檢。

王惠美特別指出，今天公布的確診者彰化縣公共場所足跡為15日下午2時45分到3時40分在家樂福彰化店B1美食街用餐區，民眾若與足跡重疊，需注意身體狀況，自出入這處場所10天內若有發燒、呼吸道症狀等不適，盡快就醫並主動告知接觸史。

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彰化縣衛生局長葉彥伯說，外縣市休閒社交活動確診個案為30多歲，11日到13日到台北、桃園參加社交聚餐、到台北市聽演唱會，14日因生意往來也到台中市參加商務活動，16日快篩陽性，PCR採檢Ct值11.87，此個案家戶接觸者單純，全匡列居家隔離。

台中市職場群聚個案得知同職場有人確診，自己做快篩陽性，進一步採檢確診。葉彥伯指出，可發現這幾天都是民眾有警覺而趕緊做快篩發現陽性，再進一步採檢確診，這樣的民眾若越來越多、大家警覺性越高，也是一種協助進行社區監測的方式。（編輯：郭諭儒）1110418