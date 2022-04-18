新北公共化幼兒園招生 擴大設籍鼓勵就近入學

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市教育局今天表示，111學年度公立及非營利幼兒園招生，將擴大設籍鼓勵就近入學；育有3胎家長在幼兒登記順位也向前調整，以鼓勵市民生育並減輕家長育兒負擔。

教育局發布新聞稿，公共化幼兒園今年招生的報名作業，首度採全面線上化辦理，將於6月2日上午9時至6月11日中午12時開放網路報名，缺額將於網路報名時同步公告。

教育局長張明文表示，為提供市民普及、平價、報名便利的托育服務，111學年度將新北市29行政區劃分為9大行政分區，將以往登記入園資格「設籍該行政區幼兒」擴大為「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在行政分區的幼兒」。

他表示，原本以設籍單一行政區為優先資格，擴大以行政分區為單位，並將跨行政分區但設籍國小學區內的幼兒，一同並列於第7順位，以顧及幼童就近入學與幼小銜接的權益。

他舉例，在111學年度學齡滿5足歲幼兒，設籍於新北市土城區，若其欲就讀新北市板橋區的板橋國小，因板橋區及土城區為同一行政分區（板橋分區），所以這名學生具備「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在行政分區之幼兒」的優先資格。

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教育局表示，為鼓勵生育及減輕育有3胎以上子女家庭負擔，自111學年度起登記入園資格「育有3胎以上子女家庭之幼兒」由過去6到8順位往前調整為第5順位。

教育局表示，今年辦理線上報名作業，網站上將公告各園、各身分別及目前登記人數，提醒家長依登記身分別及缺額情形，選擇登記1所公立幼兒園或非營利幼兒園。預定6月11日下午進行抽籤，家長可上網查詢抽籤結果及進行線上報到。（編輯：方沛清）1110418