議員指試辦輕症居家照護無配套 北市府允改善

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市信義區今天起試辦「輕症居家照護」，市議員許淑華質詢指出，北市府缺乏配套措施和標準作業流程，引發里長們怨聲載道。台北市衛生局和民政局允諾落實計畫和寫明流程。

台北市議會今天進行教育部門質詢及答覆，民進黨籍市議員許淑華表示，市長柯文哲15日突然宣布，自18日起由信義區開始試辦確診者可在家隔離，但台北市政府皆未釋出相關配套措施與標準作業程序（SOP）流程。

許淑華詢問，目前信義區居隔人數有多少人，且試辦居隔需1人1室等條件由誰確認，是否能證實居隔者所言屬實，另有64歲獨居者去電關懷中心詢問確診居隔餐點問題，竟得到叫外送的回覆。

她表示，許多信義區里長先前都不知道此政策將上路，里長面對民眾詢問關於確診者試辦居隔政策，經詢北市府相關配套措施都未獲答覆，也無試辦細節和標準作業程序（SOP）流程，僅得到答覆說可請民眾打電話至關懷中心詢問，但關懷中心據點電話號碼都無人知道，且關懷中心電話竟與防災中心相同，並非專線諮詢。

許淑華說，北市府資訊不公開而引發民怨恐慌，結果是累死區公所和所有里長，若信義區沒處理好，未來還要擴大到12行政區，恐引發許多里長抱怨，建議衛生局和民政局應研議如何落實試辦計畫和寫明流程，再交由里長協助執行。

衛生局疾病管制科長張惠美答詢表示，信義區居隔人數現在是800多人，確診者目前是以1人1室、可在家，衛生局會詢問其住家狀況是否適合居隔，但因目前疫情變化快，還無相關規劃相關到場查證居隔措施。

對於許淑華的建議要求，衛生局和民政局現場都點頭允諾。（編輯：管中維）1110418