宜蘭增61例確診 5名全中運輕艇選手染疫

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣今天新增61名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，其中有2校共5名參加全中運輕艇項目選手，因確診選手未進入校園因此這2校不用停課，衛生局今天兵分8路到校設篩檢站，預計採檢2036人。

縣府下午在線上記者會表示，今天新增的61名本土病例中，晶園會館喜宴案新增6名，其中2名是參加喜宴賓客，另4名是衍生的職場同事與家人確診者，縣府統計，參加喜宴的賓客累計已有49名確診，衍生的接觸者確診則有92名，合計達141名。

此外，宜蘭縣共有464名選手和隊職員前往花蓮縣參加全國中等學校運動會，其中5名參加輕艇項目選手不幸確診，分別是頭城家商和吳沙國中的學生，因為是在外縣市染疫，直接送回宜蘭居家隔離，沒有進入校園，因此這2校不用停課，其餘選手和隊職員快篩都是陰性。

至於某家庭聚餐案今天也新增2名確診，是職場同事與同事家人，另1名是參加進香團確診者的家人，其餘個案仍在疫調中。

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縣府指出，目前共有49名校園確診者，29所學校受到影響，共有17校全校停止實體課程，部分班級停課共有10校，為了保護尚未施打疫苗學童，縣府昨天已宣布恢復舊制，只要2名確診就會全校停課。

縣府今天並協調醫療團隊前往國華國中、東光國中、羅東國小、五結國小、育英國小、利澤國小、學進國小和凱旋國小共8所學校設立緊急篩檢站，預計篩檢2036人。（編輯：張芷瑄）1110419