美福倉儲火災案 桃市府：1千萬元分級賠償27鄰里

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（中央社記者葉臻桃園20日電）美福倉儲大火影響附近居民，桃園市長鄭文燦今天指出，美福「敦親睦鄰」補助共新台幣1000萬元，將把27個鄰里納入補助範圍，核心區再分2級發禮券，將造冊發放。

桃園市蘆竹區公所上午在市政會議中表示，美福倉儲大火的善後社會責任，業者提出1000萬元自行界定為敦親睦鄰金。

桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日晚間發生火警，連燒多日造成空污，3月13日被桃園市政府環保局依違反空污法開罰新台幣500萬元，因美福未在期限內清除大火遺留廢棄物，4月13日再被依違反廢清法開罰100萬元。

鄭文燦今天上午主持市政會議後表示，針對美福倉儲火災，業者已在昨天完成美福倉儲4樓、6樓共5700公噸廢棄物清理作業，臭味已逐漸消除。

鄭文燦指出，火警期間，市府協調環保署在蘆竹區光明國小設置空氣品質監測站，指數微量上升，影響並不顯著，但火災臭味仍對居民生活品質造成影響。

鄭文燦說，市府依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的27個鄰里，包括蘆竹區24個里、龜山區3個里，將比照前泰豐輪胎及敬鵬工業股份有限公司火災賠償案，將影響範圍鄰里分3級，並要求加倍賠償。

鄭文燦指出，預計第1級賠償30萬元、第2級賠償20萬元、第3級賠償10萬元，將由各里向所在公所申請補償金，作為環境維護清潔等用途使用。

鄭文燦說，針對臭味影響程度，第1級核心里會再區分2級，長興里、瓦窯里共計4270戶，每戶發放1000元禮券。

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另外，美福附近南山路二段21巷至192巷，南山路二段205巷22弄、26弄，長安路二段120巷，榮安路之長安路二段至榮安路8號，南山路二段21巷延伸線至榮安路8號，以上範圍約79戶，因影響較大，每戶加發2000元禮券，共可拿3000元禮券，將由戶政造冊，交由里辦公處協助發放。

鄭文燦指出，邊界地帶的區域，將由蘆竹區公所以177萬2000元保留款，作為微調賠償的金額，總賠償金額預計達1000萬元。（編輯：戴光育）1110420