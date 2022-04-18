美福大火惡臭持續月餘 自救會桃市府抗議釀推擠

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日發生火警，延燒多日造成空污，附近居民難忍惡臭組成自救會到市府抗議，現場一度爆發推擠，自救會今天要求市府代位求償，並提供空氣清淨機及健檢。

10多名美福火災公害自救會成員上午10時到桃園市政府大門口，高舉標語並呼喊口號，譴責市府行政怠惰、擺爛，讓附近10多萬的居民蒙受惡臭肆虐長達一個多月，更拿出預備的腐敗發臭肉品要送給環保局長呂理德，由於環保局只派出技正代表接受引發民眾不滿，高喊要將腐敗的肉品送入市府，一度與維安警方發生激烈推擠。

美福火災公害自救會發起人郭姿秀接受媒體聯訪表示，居民聞臭味聞到快要發瘋了，30多天求助無門，詢問里長、民代幾乎沒人有反應，許多人家中的小朋友除了嚴重過敏外，情緒也變得相當不穩定，老人家則是容易乾嘔、嗆到，甚至呼吸困難。

郭姿秀說，自救會要求桃園市政府代位求償，不要再站在第3方了，讓民眾自己去對抗大企業，另外，需立即針對各家戶一人賠償新台幣一萬元，有小孩跟長者須加倍賠償，同時每戶賠償一台空氣清淨機，並賠償南崁居民進行全面的健康檢查，若受害程度更嚴重者，政府也要替民眾追究到底。

郭姿秀指出，明天自救會將到美福大飯店前抗議，因為美福集團至今還在扮演受害者，但他們其實是最大的加害者，也希望發起全面抵制美福相關企業，目前線上連署已達數千人，接下來將進行實體連署，讓受害人都能站出來，也希望桃園市長鄭文燦出來面對。

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桃園市政府事業廢棄物管理科技正張儷馨表示，市府一切依法行政，目前已重罰600萬元，13日現勘時，4樓部分已清理完成，至於有安全問題的6樓部分已加強結構，目前已清理1600 噸以上，市府也要求環保局及蘆竹區公所持續協助民眾進行求償。環保局同時持續監測空品，目前現場未超過毒害標準，市府也已要求業者儘速把廢棄物清理完成。

美福倉儲公司3月10日晚間發生火警，連燒多日造成空污，被環保局依違反空污法32條規定，重罰新台幣500萬元，並限期4月12日前完成清除惡臭廢棄物，經複查後認定美福倉儲未改善完成，再依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，並限期2週內、4月28日前要完成清理。（編輯：張銘坤）1110418

桃園市蘆竹區美福倉儲3月發生火警，延燒多日造成空污，附近居民難忍惡臭組成自救會，18日上午到桃園市政府大門口抗議，一度與維安警方發生激烈推擠。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月18日

桃園市蘆竹區美福倉儲3月發生火警，延燒多日造成空污，附近居民難忍惡臭組成自救會，18日到市府大門口抗議，要求市府代位求償，並提供空氣清淨機及健檢。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月18日