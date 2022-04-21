金門家庭群聚增3例 1國小預防性全校停課10天

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金門縣政府秘書長陳祥麟（前中）21日表示，本日新增3例COVID-19確診案例，屬於家庭群聚感染。目前已匡列密切接觸者包含家人5人、公司員工16人、同班同學和老師17人、球館教練和學員7人，疫調也仍在進行中。中央社記者黃慧敏攝 111年4月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣政府表示，今天新增3例COVID-19確診案例，屬於家庭群聚感染；其中1人是國小中年級學生，他就讀同所學校的手足雖然PCR採檢陰性，縣府決定預防性全校停課10天。

縣府秘書長陳祥麟下午率衛生局長李錫鑫和教育處長黃雅芬召開記者會，說明金門縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

陳祥麟表示，衛生局中午接獲部立金門醫院通報1名有呼吸道症狀就醫民眾，PCR陽性，這名30多歲的女性在金城鎮從事特產業，今天清晨出現畏寒、身體不適，上午直接到金門醫院急診就醫，經PCR採檢後確診，CT值為10，已接種2劑AZ疫苗。

這名確診者同住家人3人也立即前往PCR採檢，2人再確診，CT值分別為17和12；其中，父親30多歲，是物流人員，孩子8歲，國小學童，出現發燒、喉嚨痛症狀；另1名孩子PCR陰性。

陳祥麟指出，本案共確診3人，目前已匡列密切接觸者家人5人、公司員工16人、同班同學和老師17人、球館教練和學員7人，目前疫調仍在持續進行中。

陳祥麟表示，這次確診個案屬於家庭群聚感染，3人都依金門縣防疫專案規劃，收治在金門醫院負壓隔離病房。

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教育處長黃雅芬則進一步說明，這名確診者學童的手足PCR檢測雖屬陰性，但考量仍具高風險性，縣府決定對2人就讀的國小採預防性全校停課10天，並同步啟動線上教學、停課不停學的機制。

陳祥麟表示，台灣整體疫情持續升溫，台金兩地交通頻繁，金門地區無法置身於外；目前金門確診者累計到7例，整體疫情雖嚴峻但仍可控，鼓勵民眾接受完整的疫苗注射，減少重症發生。（編輯：陳仁華）1110421