金門5確診 年齡最小為幼幼班兒童

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金門縣政府秘書長陳祥麟（右2）等人21日下午舉行記者會，說明金門縣COVID-19新增3名確診者，為家庭群聚；晚間再次召開記者會指出，又新增2名確診者，為指標個案的婆婆和姪子，目前全案共5人確診。中央社記者黃慧敏攝 111年4月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）金門縣流行疫情指揮中心今晚召開記者會指出，繼下午增加3名確診個案外，晚上再新增2名確診者，其中1名為金沙國小幼幼班兒童。幼幼班停課10天，沙小幼兒園停課1天大清消。

身兼縣疫情指揮中心執行長的縣府秘書長陳祥麟，下午率衛生局長李錫鑫和教育處長黃雅芬召開記者會，說明金門縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）增加3名確診者，為家庭群聚；晚上再召開記者會指出，新增2名確診者，為指標個案的婆婆和姪子，目前此案共5人確診。

陳祥麟表示，5人現全部安排收治金門醫院隔離病房，做妥善醫療處置，並安排所匡列的密切接觸者優先入住防疫旅館，降低社區傳播的風險。整體疫調尚在持續中。

陳祥麟指出，目前已匡列密切接觸者親友5人、公司員工16人、同班同學和老師34人、球館教練和學員24人；另因確診者的同班同學年齡較小無法自理，另外匡列29名學生家長陪同。

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至於確診者足跡，陳祥麟指出，包括陽翟、愛乒球館、金東物流、何浦國小、金沙國小、金西特產行，已陸續完成清消作業。

黃雅芬表示，這次確診個案為家庭群聚感染，2名國小學生中，1人確診、1人PCR檢測雖屬陰性，但考量仍具高風險性，這所國小將採預防性停課10天，並同步啟動線上教學。指標個案姪子就讀的金沙國小幼幼班依規定停課10天，5月2日復課；沙小附設幼兒園全園明天預防性停課1天，進行全園全校大清消。（編輯：管中維）1110421