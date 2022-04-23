疫情變化影響往返小琉球船班 25日起減班

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，屏東離島小琉球確診數達10多例，為兼顧民生需求、居民安全與觀光，營運往返小琉球的航運業者今天宣布，25日起減班。

屏東離島小琉球觀光人潮多，每年登島超過百萬人次，目前主要營運的5家船公司，也受到疫情影響，今天宣布從25日起共減少10個航班。

泰富航運減少3個航班；藍白航運平日減少2個航班、假日維持不變；聯營處交通船減少3個航班；大福航運預計減少2個航班；琉興公司則暫不變更。但仍視人潮狀況，機動加開船班。

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泰富航運經理冀慶生告訴中央社記者，近日疫情變幻莫測且有日益增溫趨勢，兼顧民生需求與維持小琉球觀光產業，更要顧及島上居民防疫安全，為取得平衡點，25日起從原本的每日往返7航班，減少3航班，至疫情平緩期。

大福航運董事長蔡丞凱向中央社記者表示，因為疫情，載客對象目前家庭、散客較不受影響，但團客幾乎取消或延期，下週起，預計減少2個航班，將提報航港局同意後施行。（編輯：謝雅竹）1110423