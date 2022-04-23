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縣市疫情1/68

北市增945例本土 中山與大安區破百例

2022/4/23 16:57（4/23 17:04 更新）
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圖為台北市聯合醫院中興院區外，民眾排隊等待進行篩檢。（中央社檔案照片）
圖為台北市聯合醫院中興院區外，民眾排隊等待進行篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市政府衛生局表示，今天新增945例COVID-19本土病例，中山區141例最多，大安區101例居次；此外明天台北車站與捷運松山站2接種站有莫德納與高端疫苗隨到隨打。

台北市衛生局下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，北市新增945例本土案例，分別為中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。

衛生局並表示，明天台北車站中型接種站，提供莫德納與高端疫苗隨到隨打共800個名額，服務時間下午1時至4時；捷運松山站中型接種站則分別在上午9時至中午12時、下午2時至5時，有高端及莫德納隨到隨打，各有300個名額。（編輯：張芷瑄）1110423

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
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