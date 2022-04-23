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彰化縣新增34例 8人無外縣市旅遊史感染源不明

2022/4/23 17:37
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化縣今天新增34例確診個案，其中有8人感染源不明，在縣內感染，無外縣市旅遊史，彰化縣衛生局長葉彥伯說，顯示病毒已深入社區，感染風險升高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增4126例本土病例、比昨天增加9%，再創台灣疫情以來新高，境外移入增78例。

彰化縣今天新增34例確診個案，其中跨縣市跨社團旅遊聯誼活動群聚有7人，婚禮宴席群聚案有9人，另有8人在縣內感染，沒有外縣市旅遊史，感染源不明；外縣市感染個案4人，調查中個案6人。

葉彥伯接受媒體聯訪表示，34例確診個案中，有8人在縣內感染，多為輕症或無症狀患者，沒有外縣市旅遊史，且感染源不明，顯示病毒已深入社區，代表社區感染風險升高。

葉彥伯說，衛生局規劃針對老人加強關懷，而根據先前確診案例研究發現，民眾只要脫下口罩，染疫風險大增，呼籲民眾如非必要，不要脫下口罩，以免增加感染風險。（編輯：郭諭儒）1110423

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