更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東增35人確診 17例為成功鎮活動足跡者

2022/4/25 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）台東縣今天新增35例COVID-19確診，17例為成功鎮活動足跡者、6例小吃部足跡重疊者延伸至家人、台東1名軍人到外縣市受訓染疫、還有同校或同工作場所及唱歌感染。

台東縣衛生局說明，從初步疫調了解，17例成功地區活動足跡者中，有16人居隔期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；6例小吃部延伸多為家人或朋友曾至小吃部消費後，接觸而染疫。

另有5例是同校、同工作場域或同行唱歌感染，其中有2人分別是國中、高職學生，因同班同學確診而感染，另外2人因與確診者一同唱歌而感染、1人為同職場同事感染；台東1名軍人到外縣市受訓感染，還有3例感染源待釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣政府教育處指出，校園新增7名學生及1名老師確診，分別為公東高工、池上國中、寶桑國中、三民國小和平分校及福原國小各1名學生，豐田國中新增2名學生，關山國小1名外聘教師確診。累計共48名學生和5名老師確診。

台東縣長饒慶鈴表示，若民眾有相關症狀，戴醫用口罩盡速前往醫院就醫，與確診者接觸務必主動告知衛生單位安排居隔；全台疫情不斷升溫，做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。（編輯：郭諭儒）1110425

延伸閱讀
台東小吃部傳播鏈再添7確診 多為20幾歲年輕人台東確診者屏東足跡 隨進香團到觀光藥廠、海鮮店
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載