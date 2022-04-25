台東增35人確診 17例為成功鎮活動足跡者

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）台東縣今天新增35例COVID-19確診，17例為成功鎮活動足跡者、6例小吃部足跡重疊者延伸至家人、台東1名軍人到外縣市受訓染疫、還有同校或同工作場所及唱歌感染。

台東縣衛生局說明，從初步疫調了解，17例成功地區活動足跡者中，有16人居隔期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；6例小吃部延伸多為家人或朋友曾至小吃部消費後，接觸而染疫。

另有5例是同校、同工作場域或同行唱歌感染，其中有2人分別是國中、高職學生，因同班同學確診而感染，另外2人因與確診者一同唱歌而感染、1人為同職場同事感染；台東1名軍人到外縣市受訓感染，還有3例感染源待釐清。

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台東縣政府教育處指出，校園新增7名學生及1名老師確診，分別為公東高工、池上國中、寶桑國中、三民國小和平分校及福原國小各1名學生，豐田國中新增2名學生，關山國小1名外聘教師確診。累計共48名學生和5名老師確診。

台東縣長饒慶鈴表示，若民眾有相關症狀，戴醫用口罩盡速前往醫院就醫，與確診者接觸務必主動告知衛生單位安排居隔；全台疫情不斷升溫，做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。（編輯：郭諭儒）1110425