彰化縣立各級學校 6/30前暫緩畢業旅行校外教學

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化縣政府宣布，縣立各級學校暫緩辦理跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等至這學期結束；縣長王惠美呼籲，師生避免出入人潮眾多場所，務必做好自我健康監測與個人防疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，縣府今天傍晚公布新增53例確診個案，其中外縣市感染源20例含跨社交圈餐飲傳染鏈10例、縣內感染個案20例、調查中13例，王惠美在線上防疫說明會表示，職場、學校等場所，陸續出現確診個案。

王惠美說，有關彰化縣校園6歲至11歲兒童接種莫德納疫苗，今天起由各學校開始意願調查，統計接種人數後，配合中央撥發疫苗，醫療團隊預定5月進校園接種；即日起至這學期結束，暫緩跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營，請師生避免出入人潮眾多場所。

有關「重症清零，輕症控管」疫情調查模式，衛生局長葉彥伯表示，家戶同住者、高風險場域如醫療、長照機構、其他經評估具特殊風險機構等，維持管理強度；一般場域如職場、辦公室則針對高風險接觸者採檢，其他一般接觸者自行監測症狀及就醫評估。

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葉彥伯說，因此，精準疫調首先區分是否為家戶、高風險場域接觸者，或一般場域接觸者，密切接觸者為未戴口罩下，室內1.5公尺、室外1公尺近距離接觸15分鐘以上，若戴口罩接觸且經疫調評估未具其他特殊感染風險者，進行加強版自我健康監測及自我防護。

王惠美總結表示，疫情持續升溫，請縣民在外務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，如此一旦與確診者接觸，可列自我健康監測，雖然居家隔離天數縮短，但仍非常不自由；她也對第一線辛苦的醫護、清潔隊、民政、消防、警政人員致上最高敬意與謝意。（編輯：陳仁華）1110425