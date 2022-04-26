3+4居隔上路 家用快篩雲林吃緊嘉市備貨充足

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）疫情指揮中心宣布居隔天數改為3+4，今起實施，雲林縣和嘉義市衛生局盤點快篩劑量，嘉義市備貨充足，雲林縣僅6000多劑，目前已1400多人居隔，現量吃緊，今天緊急再採購1萬劑。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，居家隔離3+4方案26日上路。被匡列者居家隔離縮短為3天，不得外出，接續4天自主防疫可外出上班及採買生活必需品，但以不到校上課為原則，也禁止到餐廳內用。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋今天在嘉義市議會定期會工作報告，多名市議員關心防疫整備。

廖育緯說，嘉義市事先透過共同合約平台購入快篩劑1萬5000劑，中央本週還會配發2500劑，且新制3+4，居隔者匡列後的首日採檢，嘉市仍用PCR，之後第3天及4到7天，共5次篩檢才用快篩，所以會在防疫包附5個快篩劑。

根據嘉義市衛生局統計，目前有288人居家隔離，符合明天起隔離滿3天可解隔者有240多人，其中78人要繼續4天的自主防疫。

雲林縣政府衛生局長曾春美接受媒體聯訪時表示，中央已撥補6000劑，但雲林縣目前有1400多人居隔，以每人需要5劑，現量吃緊，未來可能無法因應新增居隔數量。

曾春美指出，衛生局1個月前透過共同合約平台購入快篩劑2000劑尚未到貨，今天緊急再下單1萬劑，同時希望中央針對須居隔者直接撥發試劑，緩解試劑缺貨問題。（編輯：陳仁華）1110426