民進黨桃園大園區民調出爐 現任議員游吾和勝出

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）民進黨今天公布桃園市第五選區大園區初選民調結果，由現任市議員游吾和以42.08%勝出，新人陳冠維則拿下13.68%，民進黨桃園市黨部表示，今晚將進行龍潭與楊梅區的民調作業。

民進黨近日展開桃園市議員初選民調，今天公布第5選區大園的民調結果，第5選區提名1席，由現任市議員游吾和以42.08%勝出，至於新人陳冠維則拿下13.68%，陳冠維是前國民黨立委陳根德的兒子，當時宣布參加民進黨黨內初選時，更一度引發話題。

游吾和在得知初選結果後，下午也透過臉書直播感謝地方民眾的支持肯定，他將代表民進黨參加桃園市第3屆的市議員選舉，也知道自己責任重大，未來包括桃園航空城徵收、家園重建以及各項公共建設，都要溝通協調，他也會持續捍衛人民權益。

民進黨桃園市黨部指出，桃園市扣除平地、山地原住民選區，民進黨在桃園12選區，其中的中壢、楊梅、大園及龍潭區因登記人數超過提名人數，須辦理初選民調。

至於桃園區、龜山區、八德區、蘆竹區、大溪復興區、平鎮區、新屋區、觀音區等8個選區，因為登記參選人數與提名人數相同，因此不用進行民調。（編輯：方沛清）1110426