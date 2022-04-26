新北：公務汽機車2035年全數電動化

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府環境保護局今天表示，市府啟動公務車動電化政策，將於2030年、2035年分別達成公務機車、汽車全數電動化目標，估計可以減少2500公噸的碳排。

環保局發布新聞稿，局長程大維表示，市府於運輸部門規劃零碳方案與目標期程，優先推動公務車輛全面電動化，藉由公部門先行示範，逐步推動至私部門。

他表示，自今年起，非警用燃油機車的公務車輛達汰換規定，一律電動化；燃油汽車達汰換規定，逐年提高汰換為電動汽車比例，至於各機關接受捐贈車輛，皆以電動車優先。

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他表示，除特種車輛外，新北市的公務車輛將於2030年、2035年分別達成公務機車、汽車全數電動化目標。另將積極布設充電樁，降低電動車和充電樁的車樁比例，並將公有停車場及建物充電系統規劃納入「新北市零碳城市發展自治條例」規範。

他表示，後續會持續提升用路人的交通服務品質與績效，增進運輸系統安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊，以達成打造零碳城市的目標。（編輯：方沛清）1110426