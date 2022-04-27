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居隔學生一天需萬劑快篩 彰縣庫存不足向中央求救

2022/4/27 17:35（4/27 18:05 更新）
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彰化縣政府27日召開記者會說明疫情，衛生局長葉彥伯指出，3+4居家隔離新制開始實施，全縣居隔中的學生一天約需一萬劑快篩試劑，縣府庫存不足，已向中央求救，盼儘快撥發。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月27日
彰化縣政府27日召開記者會說明疫情，衛生局長葉彥伯指出，3+4居家隔離新制開始實施，全縣居隔中的學生一天約需一萬劑快篩試劑，縣府庫存不足，已向中央求救，盼儘快撥發。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月27日
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣衛生局長葉彥伯指出，3+4居隔新制開始實施，中小學生確診全班都要居隔，全縣居隔中的學生一天約需一萬劑快篩試劑，縣府庫存不足，已向中央求救，盼儘快撥發。

中央流行疫情指揮中心4月25日宣布，隔天起居家隔離改為3+4方案，被匡列為居家隔離者，隔離天數從原本10天縮短為3+4天，前3天要待在家中，以一人一室為原則；第4天直接進入自主防疫。

葉彥伯今天接受媒體聯訪時指出，3+4居家隔離新制開始實施，快篩試劑需求大增，衛生局目前約有2萬劑快篩試劑，推行新制後，如要從事疫調或是給居隔者使用，勉強可應付需求，不過中小學生因一人確診全班都要停課，學生部分快篩試劑不夠，需要中央幫忙。

葉彥伯指出，一名小學生確診，除同住家人和全班同學要居隔外，補習班和安親班也要停課居隔，一人確診大概要匡列居隔40人，全縣一天光是居隔中的學生就需約1萬劑快篩試劑，他們已提出需求，希望中央儘快撥發。

根據彰化縣政府提供的資料，截至今天為止，縣內國高中及小學，暫停實體課程至少7天的有16所國高中及小學共23班；預防性停課7天的有1所國小全校55班；預防性停課1天的有3所國中及幼兒園3班；幼兒園暫停寶體課程至少7天的有10所16班；補習班暫停實體課程至少7天的有22家補習班共22班。（編輯：陳仁華）1110427

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