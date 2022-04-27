台北市議員增1確診 戴錫欽：無明顯症狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北27日電）本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市議員包含黃郁芬、王閔生確診，國民黨籍北市議員戴錫欽今天指出，已被通知確診，身體無明顯症狀，將依規定居隔。

戴錫欽今天透過社群網站臉書（Facebook）發文表示，一名助理在4月25日晚間確診，隔天他與其他辦公室助理採檢核酸檢測（PCR），結果他為陽性，其他助理為陰性。

戴錫欽說，為落實防疫，依新制「3＋4」規定，除確診助理居隔，他和其他助理自26日起停止進議會辦公室上班，並取消可能有密切接觸相關活動，減少感染機率。

他表示，得知確診後，將依規定在家居隔，辦公室改為網路及線上方式服務，有這次確診經驗，呼籲中央與地方政府協同合作，疫情雖嚴峻，只要落實防疫工作，不必過於恐慌。

戴錫欽說，堅持近20年全勤全職全方位問政理念，今天因疫情需居隔請假而中斷，很遺憾無法如往常一樣出席，但向大家保證，解隔後，理念依舊是堅守不渝價值，不打任何折扣。

無黨籍台北市議員黃郁芬在22日宣布確診，已赴防疫旅館隔離，民進黨籍北市議員王閔生26日證實確診，並入住防疫旅館。（編輯：李亨山）1110427