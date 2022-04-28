更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
華視臨時董事會 推選鄭自隆任董事長
首頁 / 地方

台鐵5/1集體休假 北市警交通快打待命應變

2022/4/28 11:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）五一勞動節連假將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天下午100處重要路口將提早派員到崗疏導。另因應台鐵五一勞動節集體休假恐造成交通衝擊，交通快打待命應變。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，4月30至5月2日為勞動節連續假期，為因應連假前將湧現的返鄉、出遊人車潮，特別規劃交通疏導勤務以維護連假期間交通秩序，針對中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，已要求各警分局明天提前於下午4時30分派員到崗疏導。

同時，其餘路口則於下午5時到崗，並請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

由於台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班。交通警察大隊指出，因應五一勞動節各項臨時活動，預估5月1日全日及5月2日（收假日）上、下午尖峰，台北市各鐵（公）路車站、轉運站、高速公路交流道周邊將湧現人車潮，另原搭乘台鐵旅客將改搭乘其他替代交通工具，勢必造成交通衝擊，已請轄區分局主動掌握轄內交通狀況。

此外，若遇交通壅塞時，將立即啟動「交通快打機制」應變。

交通警察大隊說，4月30至5月2日連假期間也針對北市各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，並提醒民眾可儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車。

針對易聚集人、車潮的地點，交通警察大隊表示，將加強違規停車取締、拖吊，請民眾多加留意。（編輯：李錫璋）1110428

延伸閱讀
台鐵5/1列車可能全停 23日主要車站預演應變接駁台鐵5/1恐停駛 王國材心情糟盼應變計畫備而不用台鐵半數員工須輪班 5/1多數擬集體休列車難運轉
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族