議員批主幹道交通壅塞度上升 北市設專案小組改善

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市議員王浩指出，調資料發現，34條主幹道在尖峰時段交通壅塞度上升，像新生高架道路等。北市交工處今天表示，因道路面積未變等狀況才塞車，已成立專案小組改善。

國民黨北市議員王浩發布質詢資料指出，台北市政府交通局往年都會調查統計市區道路尖峰時刻交通壅塞度，資料顯示，去年有34條主要幹道交通壅塞度上升，像新生北路高架道路、洲美快速道路（南向）等。

王浩說，北市交通局也會針對34條主要幹道評比道路服務水準，最差F級去年就增加7個路段，像洲美快速道路、環東堤頂大道在南北向或交峰時段，車速不到25公里，影響通勤民眾。

北市府交通管制工程處回應，每年會評比道路服務水準，內容為使用者對道路舒適度或車輛速率等，分6個級距，由A至F級，F級為最差，一般道路基本為D級或E級，因近幾年市區道路面積未變，且車流增多、流動人口多等因素，導致出現塞車。

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交工處規劃科長謝霖霆接受媒體電話訪問表示，每年都有持續改善檢討道路壅塞狀況，像規劃禁停路段、調整號誌秒數等，但因車流量未減少、民眾使用私人運具狀況未改善等因素，要維持交通順暢有一定的限制。

他說，北市府已成立「交通瓶頸改善專案小組」蒐集民眾及警方建議，盼透過民間意見補公部門較不足地方，進一步改善交通易壅塞路段狀況，目前持續蒐集相關意見，也會宣導民眾多搭乘大眾運輸工具。（編輯：李亨山）1110503