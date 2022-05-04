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花蓮壽豐鄉豐山德洛部落聚會所動工 估11月底完工

2022/5/4 13:44（5/4 14:16 更新）
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花蓮壽豐鄉豐山德洛部落聚會所動土祈福典禮4日舉行，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）（左3）等人出席。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月4日
花蓮壽豐鄉豐山德洛部落聚會所動土祈福典禮4日舉行，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）（左3）等人出席。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮壽豐鄉第2座聚會所今天在豐山德洛部落動工，預計今年11月底完工；原民會主委夷將．拔路兒今天表示，中央補助壽豐鄉12座聚會所，還有10座將陸續興建。

夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天出席動土祈福典禮時致詞指出，這座聚會所由原民會、行政院花東基金補助規劃設計經費新台幣90萬元及興建工程經費逾1500萬元。

夷將．拔路兒表示，中央共核定壽豐鄉豐山德洛、共和、月眉、米棧、池南、光榮、志學、鹽寮、壽豐、豐裡、平和、豐坪共興建12座部落聚會所，連同規劃設計、興建工程總計經費為8803萬元。

現場簡報指出，豐山德洛部落聚會所基地面積約350坪，聚會所設有停車場、廁所及風雨籃球場，提供當地部落使用，是連同共和部落聚會所在內，壽豐鄉第2座動工的聚會所。

夷將．拔路兒指出，其餘10座部落聚會所完成規劃設計後，也將陸續興建，提供部落族人優質的生活休憩與歲時祭儀活動空間。（編輯：陳仁華）1110504

花蓮壽豐鄉第2座聚會所4日在豐山德洛部落動工，預計111年11月底完工，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）（中）出席動土祈福典禮致詞。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月4日
花蓮壽豐鄉第2座聚會所4日在豐山德洛部落動工，預計111年11月底完工，原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）（中）出席動土祈福典禮致詞。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年5月4日
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