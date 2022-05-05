花蓮新增慈濟醫院PCR採檢站 一站式診療及領藥

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花蓮慈濟醫院即日起增設PCR採檢站，採一站式服務，除了提供採檢，若有發燒症狀，採檢站也提供診療及領藥服務。圖為民眾採檢情形。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年5月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）因應COVID-19快篩站轉型，花蓮慈濟醫院即日起增設PCR採檢站，採一站式服務，除了提供採檢，若有發燒症狀，採檢站也提供診療及領藥服務。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，衛生局長朱家祥提到，花蓮今天新增574名確診個案，與中央疫情指揮中心公布625人，相差51人，他解釋，因花蓮某家醫療院所誤植PCR陰性為確診者，雖緊急通報中央，數據來不及更改。

朱家祥指出，目前專責病房、防疫旅館數量還算足夠，不過54間加強版防疫旅館截止今天只剩10床空床，量能較緊迫，目前持續協調旅宿業者加入。

今天兒童莫德納疫苗開打，朱家祥指出，首站明義國小上午施打258人，有4名五、六年級學童有暈針狀況，打完疫苗後臉色蒼白、頭暈，現場休息後好轉，沒有大礙。

朱家祥指出，即日起至5月31日新增慈濟醫院合心樓南側增設家用快篩陽性PCR採檢站，篩檢時間為每日下午3點30分至晚間7時；門諾醫院、部立花蓮醫院、北榮玉里醫院等PCR採檢站則維持開設至5月8日。

朱家祥提醒民眾，將「陽性」快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡及配戴口罩前往PCR採檢站篩檢。

慈濟醫院發布新聞資料指出，戶外PCR篩檢站獨立在急診室外，出入口、動線與急診動線分開，採一站式服務，獨立窗口可完成問診、採檢，若有發燒等症狀，經診療後可直接領取藥物；若採檢民眾為有症狀的兒童，將轉介急診小兒科醫師問診。（編輯：陳仁華）1110505