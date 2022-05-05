基層服務人員染疫風險高 黃敏惠籲中央配發快篩

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）COVID-19疫情延燒，消防、清潔隊員等第一線服務人員，常接觸不特定民眾，染疫風險高，嘉義市長黃敏惠今天呼籲中央，第一線基層服務人員應配發快篩試劑，避免疫情持續擴散。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，目前快篩試劑販售能量不足，家用快篩試劑4月28日上路至今，藥局門口經常大排長龍，甚至開賣半小時即售完，警察、消防、里幹事、社工、清潔隊員等第一線服務人員，因工作無法至販賣地點排隊購買，同時也因工作因素面臨染疫高風險。

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嘉義市長黃敏惠表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸升溫，許多第一線服務人員每天大量接觸不特定的民眾，也都在染疫的高風險中，中央應更重視公費快篩試劑的取得，甚至應思考透過各部會配發的方式，以保障各項基礎服務不至於中斷。

黃敏惠指出，第一線服務人員也須負擔疫調及防疫工作，染疫風險更高，須隨時監測自身健康狀態，在身體出現發燒等症狀或有疑慮時，可以先行快篩，因此，中央流行疫情指揮中心應配發第一線服務人員公費快篩試劑，不僅能顧及基層服務人員健康，也避免提供服務時再將疫情擴散至社區。（編輯：謝雅竹）1110505