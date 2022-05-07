竹北打造4座繪本主題公園 9日舉辦說明會

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣長楊文科上任後推動3年打造22座特色公園，第一波9座公園將陸續完工，第二波竹北市4座公園即將動工，5月9日將舉辦施工說明會，邀民眾一同參與。

新竹縣政府發新聞稿表示，楊文科說優質的公園與多元的休憩場域空間，是一個城市宜居的指標之一，縣府從民國109年起規劃特色公園，已有竹北市、芎林鄉共9座公園動土，並將於今年6月至9月間陸續完工。

楊文科指出，竹北市將再打造4座公園，最快今年底可完工，將以在地人文景觀風貌為發想，分別規劃「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」主題，讓民眾到公園玩，如同翻閱繪本，體驗不同遊戲設施。

楊文科表示，縣府預計於5月9日在竹北市鹿場里集會所舉辦4座公園的施工說明會，邀關心的民眾一同參與。

竹縣府產業發展處表示，本次施工說明會由公園規劃單位及施工單位對工程提出說明，預計5月底開工、210個日曆天，每月定期檢討施工進度，相關資訊可上臉書「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁查詢。（編輯：張芷瑄）1110507