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竹市公道三5月底通車 11日起最後封路施工14天

2022/5/8 12:56（5/8 13:46 更新）
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新竹市公道三新闢道路5月底將通行，竹市府指出，配合施工最後階段，5月11至24日竹光路等部分道路將封閉14天，將以最短工期施工、降低交通衝擊。圖為新竹市長林智堅（左2）視察施工情況。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月8日
新竹市公道三新闢道路5月底將通行，竹市府指出，配合施工最後階段，5月11至24日竹光路等部分道路將封閉14天，將以最短工期施工、降低交通衝擊。圖為新竹市長林智堅（左2）視察施工情況。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年5月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）竹市公道三新闢道路5月底將通行，竹市府指出，配合施工最後階段，5月11至24日竹光路等部分道路將封閉14天，將以最短工期施工、降低交通衝擊；通車後，可強化香山聯外道路。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，公道三總長500公尺、寬30公尺，雙向、4線道，且全線兩側皆有人行道設置。

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竹市府指出，公道三目前進入施工最後階段，將於5月11至24日進行最後一次封路施工作業，封路範圍為竹光路（延平路一段214巷至延平路一段間路段）、延平路一段291巷，替代道路為延平路一段214巷接經國路。

竹市府表示，公道三銜接竹光路與茄苳景觀大道，開放通行後可更快速從北區通往香山區，作為台1線替代道路，可紓解尖峰時段交通壅塞，也加速區域發展。（編輯：戴光育）1110508

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