高雄市防疫關懷包將開「得來速」 11日起自行領取

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高雄市長陳其邁（左2）9日宣布，11日起防疫關懷包將改採「得來速」方式，匡列居隔的民眾可自行或委託親友持確診者身分證到指定地點領取快篩試劑等物資。中央社記者曾以寧攝 111年5月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市政府今天宣布，11日起將開設「關懷包得來速」，居隔民眾可自行或委託親友持確診者身分證領取快篩試劑等防疫物資；有需求者則可致電關懷專線，市府會另行配送。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，11日起防疫關懷包將改採「得來速」方式，讓匡列隔離民眾自行到38個行政區的區公所或是指定地點自行領取，加速防疫關懷包的發放。

陳其邁說明，11日起，確診者收到確診通知2小時後，被匡列隔離的家人就可以持確診者的身分證或健保卡，或持自己的身分證並拍下確診者身分證，到公告地點驗證身分、告知同住家人人數，工作人員就會依此發放需要的快篩試劑數量和泡麵、點心等物資。

除了確診者同住家人，也可以請朋友協助代領，但居隔者應步行、開車、騎車前往，不能搭乘大眾運輸工具；如果獨居、沒人可以幫忙領，可以打電話到關懷中心，市府會再安排人協助送去。

為什麼開得來速，陳其邁說明，近期確診者增加，所有縣市政府都忙翻了，因為採檢PCR的時候民眾只會留下電話和健保卡資料，但到衛生局端，收到的時候可能收到的是舊電話，不容易連繫，自行領取可以避免此問題，也讓民眾更快領到。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄共1910例確診個案。高市府表示，其中有境外移入、外縣市、重複等共28例，隔離轉陽109例、外縣市旅遊史95例、特定娛樂場所14例、密切接觸者1639例、新案疫調中25例。社區中餐廳、娛樂場所、市場、賣場等人潮群聚場所的染疫機率增加。

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高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，一間精神專科發生群聚染疫，在2、3樓分別造成37.3%、42.7%的感染率，全機構共82名患者、10名員工確診，7人住院。另有一間住宿型長照機構也發生群聚，117名住民、員工中，有2員工、10住民確診。

針對精神專科群聚事件，潘炤穎說，已請義大醫院防疫團隊介入協助感控等處理，嚴格採取分艙分流、投藥、移置、住院處置，目前評估整體住民安全無虞。（編輯：黃世雅）1110509