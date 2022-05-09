科技導入田間 太陽能電子圍籬助瓜農防盜免驚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生攜手合作，加上中華電信網路分公司花蓮中心的協助，共同開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，將科技帶入田間，協助瓜農防盜。（東華大學提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮種植生產的大西瓜馳名，市場行情看好，每年採收期，為防止宵小，瓜農得睡在西瓜田間守護；東華大學師生開發以再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統協助瓜農，不用半夜提心吊膽。

東華大學洄瀾共好USR計畫辦公室與能源科技中心師生攜手合作，加上中華電信網路分公司花蓮中心的協助，共同開發一套利用再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，將科技帶入田間，為辛勤耕作的農民減輕負擔。

洄瀾共好USR計畫辦公室表示，透過媒合在地瓜農，選定一處約40公頃瓜田作為示範基地，由於瓜田間幾乎沒有任何建物遮蔽，日照量相當充足，非常適合以太陽能作為防盜系統電力來源。

電子圍籬開發主要由能源科技中心主任白益豪帶領，組織資工系、電機系、光電系等跨領域學生團隊，從年初開始鑽研電子發報器與紅外線感測裝置，並自製防水線材盒，連結LINE平台發布觸發警訊到農民手機，並配合太陽能發電系統提供穩定電力來源。

一步步從實驗室、校內建物屋頂測試後走出校園，經過來回不斷校正與改良，最終完成系統開發並於4月底至西瓜田測試。

架設太陽能板與安裝電子圍籬防盜系統過程中，發現因地處河川地，訊號強度不穩定，由中華電信網路分公司協助增強訊號，提供太陽能監視器與紅外線防盜系統穩定訊號源，順利完成佈防測試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若有外人入侵切斷紅外線感應裝置，立即發送警報通知農民，瓜農可由手機安裝的APP隨時遠端監視田間狀況，現場架設的網路監視系統，也可響起警示音，嚇阻竊賊為非作歹。

楊姓瓜農表示，「有了這套防盜裝置，採收期終於可以安穩好眠，不用半夜提心吊膽了」。再生能源不只潔淨無汙染，透過太陽能發電系統穩定運作，就能將電量儲存在電池中，供整套設備使用，更可額外提供田間作業的農友臨時用電需求。（編輯：陳仁華）1110509

花蓮種植生產的大西瓜馳名，每年採收期為防止宵小，瓜農得睡在西瓜田間守護；東華大學師生開發以再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統協助瓜農。（東華大學提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月9日