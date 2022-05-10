全台最早恆春玉荷包上市 首批拍賣每公斤400元
2022/5/10 15:19（5/10 15:41 更新）
全台最早採收的恆春玉荷包荔枝，受異常氣候因素影響，產量不到3成；產期到5月底前就會結束。中央社記者李卉婷攝 111年5月10日
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台最早採收的恆春玉荷包荔枝，因量少，送至台北果菜市場今年首批特級品拍出每公斤新台幣400元的高價。
恆春鎮農會總幹事林順和告訴中央社記者，恆春玉荷包荔枝今年受暖冬、寒流、大雨等氣候因素影響而沒有開花，產量不到3成。5日送出首批玉荷包至台北果菜市場拍出特級品每公斤400元。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
不過，比起去年首批拍賣價少了100元。林順和說，今年因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北果菜市場入場有人數管制，導致買氣不振，因此首批特級品拍賣價格較去年低，但仍算不錯的價格。
林順和指出，特級品拍出高價，當地果農仍保留普通等級自產自銷，售價每0.6公斤150元至200元不等，恆春玉荷包產期到5月底前就會結束，民眾可以到恆春品嘗鮮多汁鮮甜的荔枝。（編輯：張銘坤）1110510
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。