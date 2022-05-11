綠中市議員第4、8選區民調 謝志忠、曾朝榮等出線

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨台中市議員黨內初選民調，今天公布第4選區及第8選區民調結果；現任議員謝志忠、曾朝榮順利過關，而新人謝家宜、廖芝晏也出線。

民進黨台中市議員9日起進行黨內初選民調，扣除原住民選舉區，台中市共劃分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，需要辦理黨內初選民調作業。

10日進行，第4選區（后里、豐原）、第8選區（北屯）的初選民調。第4選區提名2席（含婦女保障名額1席），登記參選有現任市議員謝志忠以及前市議員翁美春，新人廖芝晏（新人、青年資格），民調結果謝志忠以及廖芝晏以些微差距領先翁美春而出線。

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第8選區提名3席（含婦女保障名額1席），登記參選有現任議員曾朝榮以及前市議員王岳彬、蔡雅玲、北屯區平和里長林煜舜以及現任市議員謝明源的女兒謝家宜、廖士毅（新人資格）。民調結果由曾朝榮、蔡雅玲、謝家宜勝出。

民進黨台中市黨部表示，必須進行民調作業的分別是第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）。（編輯：陳仁華）1110511