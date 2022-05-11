梅雨季節將至 丹大聯外道路鋼便橋擬提早拆除

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）丹大聯外道路完成整修，2輪、4輪車輛都可通行，吸引許多越野車體驗，台電預計31日前完成線路保修、巡視作業後移除入口鋼便橋，但隨著首波梅雨鋒面將至，研擬下週提早拆除。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路今年1月24日起開放2輪車輛、執行公務汽車通行，發生多起人車墜谷事故，甚至有機車騎士摔死，考量丹大聯外道路部分路段仍需整修，林管處協調施工機關台灣電力公司於2月18日起管制非公務車輛進入。

丹大聯外道路由南投林管處轄管，不過位在入口處的簡易鋼便橋則由台電施設，台電人員今天接受中央社記者訪問說，31日前完成線路保修、巡視作業，但因今年首波梅雨鋒面將至，研擬下週提早移除鋼便橋，以免遭暴漲溪水沖走，且因這期契約已完成，機具撤出，一旦發生邊坡坍方中斷道路，台電難以救援受困人車。

丹大聯外道路日前由台電公司整修完畢，5月5日解除人車管制，包含2輪機車、4輪汽車都可通行，近日吸引不少越野車搶先體驗，不過又出現亂象，昨晚有車輛駛經鋼便橋卡住，還有車輛被尖銳石塊刺破輪胎，甚至一度傳大批人車因坍方受困，但目前警、消皆無獲報。

南投林管處今天回應詢問表示，盤點現行法規，無法源可管制車輛進入丹大聯外道路，因此，整修路面後解除人車管制，但上、下邊坡都屬地質破碎區域，不時有坍方落石，民眾入山應衡量風險、注意自身安全。

南投林管處表示，台電公司因應每年保線工程需求，進行丹大聯外道路整修維護，並非專門為遊憩而編列經費修繕，且因道路上、下邊坡地質破碎，無法進行大規模整治，因此，不時有坍方落石，且台電設置的鋼便橋將於整修工程結束後拆除，便無橋梁可渡溪。

林管處指出，解除管制後，配套措施包含完成道路沿線里程牌、高風險路段標示牌、行車終點及部落聖域標示牌等，加強宣導山友尊重部落居民，勿打擾生活安寧，進入山區勿侵擾、破壞、踩踏家屋，並與當地社區協會共同巡護道路周邊環境及重要聖域遺址。

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南投林管處表示，丹大聯外道路並非林務局公告的81條「林道」，屬於林務局丹大事業區既有聯外通行道路，目前為提供森林護管、造林等林業經營公務使用，台電公司也運用丹大聯外道路執行東西線輸電設備維修保養，沿線為國有林班地，屬南投林管處轄管。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道，是深入丹大地區重要通道，因林道直通美麗的七彩湖，早期一度成為四輪驅動車朝聖地，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。（編輯：方沛清）1110511

丹大聯外道路直通海拔2980公尺的七彩湖（圖），是深入丹大地區重要通道，早期也是四輪驅動車朝聖地。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年5月11日